Левандовски: переход в «Реал»? Я не обязан комментировать каждый вздор

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал слухи о том, что может сменить клубную прописку и перейти в мадридский «Реал». Всё это футболист сборной Польши назвал чепухой.
«Переход в «Реал»? Я не обязан комментировать каждый вздор», — цитирует Левандовского tz.
Ранее Левандовского раскритиковал председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге. Левандовски, в частности, высказал мысль о том, что в данный момент в футболе важнее деньги и успехи, а не верность клуба своей философии. Левандовски выразил сожаление в связи с тем, что немецкий гранд не способен соответствовать платёжеспособности таких команд, как «ПСЖ» и «Барселона». Румменигге после этого публично предупредил Левандовского о недопустимости подобных высказываний, назвав «Реал» клубом его мечты.