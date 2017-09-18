175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бутрагеньо: как сказал Зидан, Бэйл будет полезен «Реалу»

18 сентября 2017, понедельник. 08:42 Футбол

Директор мадридского «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо не сомневается, что полузащитник Гарет Бэйл неизменно будет важен для команды. Бутрагеньо сказал об этом после выездного матча 4-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад». Подопечные Зинедина Зидана одержали победу со счётом 3:1, а валлийский футболист стал автором одного гола.

«Бэйл может сделать такое в каждом матче. Даже в самый критический момент игры. Это очень сильный футболист с огромным потенциалом. Благодаря ему игра складывалась в пользу нашей команды. Как сказал Зидан, Бэйл будет полезен «Реалу», — приводит слова Бутрагеньо Bernabeu Digital.

Зидан: это ещё не лучшая версия Бэйла, но шаг за шагом мы к ней придём
Источник: Bernabeu Digital Сообщить об ошибке
Теги
Реал Сосьедад ФК Реал Мадрид Гарет Бэйл Эмилио Бутрагеньо
Новости. Футбол
18 сентября 2017, понедельник
08:42 Бутрагеньо: как сказал Зидан, Бэйл будет полезен «Реалу»
08:33 Алькорта: «Реал» добился того, чтобы «Реал Сосьедад» не был «Реалом Сосьедад»
08:20 Левандовски: переход в «Реал»? Я не обязан комментировать каждый вздор
08:19 Агент: мне ничего не известно о пункте компенсации в соглашении Нагельсмана
07:56 Сери: не перешёл в «Барселону», так как моя покупка не была для них приоритетной
07:44 Аллегри: когда Дибала играет максимум в два касания, его не остановить
07:30 Штрунц: настоящим мерилом для «Баварии» станет предстоящая игра с «ПСЖ»
07:14 Денис Суарес: Паулиньо – футболист сборной Бразилии, этим всё сказано
06:56 Фёллер хочет, чтобы летнее трансферное окно в Германии закрывалось раньше
06:42 Ильяраменди: «Реал Сосьедад» по крайней мере создавал опасность для «Реала»
06:41 Роббен: если «Бавария» хочет титулов, то ей нужен Рибери
06:40 Зидан: лучшее в игроках «Реала» то, что они продолжают жаждать успехов
06:30 Ван Нистелрой: Лукаку — чистый № 9, каким был и я
06:10 «Милан» показал лучший старт в Серии А за последние 10 лет
05:55 Женезио: «Лион» заслуживал большего в матче с «ПСЖ»
05:25 Эмери: Кавани и Неймар должны договариваться на поле, кто будет бить пенальти
05:05 К. Навас: «Реал» показал совершенно другое отношение к игре
04:26 Фонсека прокомментировал отсутствие Срны в матче «Черноморец» — «Шахтёр»
03:44 Майораль: горжусь, что могу учиться у партнёров по «Реалу»
03:11 Христов: если игроки «СКА-Хабаровск» продолжат верить в себя, результаты придут
02:53 Ловчев: тактика Карреры противоречит спартаковскому духу
02:35 Стерлинг: если у Агуэро есть шанс, то в 9 случаях из 10 это заканчивается голом
02:18 Булатов: Петкович отнял у «Спартака» пять очков
01:57 Черчесов объяснил Лебедеву, почему сборная России сыграла с «Динамо»
01:54 Зидан: это ещё не лучшая версия Бэйла, но шаг за шагом мы к ней придём
01:41 Лам попробовал себя в роли кассира в мюнхенском супермаркете
01:33 Каррера — игрокам «Спартака»: хотите, чтобы я ушёл? Вы специально так делаете?
01:28 Черчесов: кто заставляет меня говорить не о футболе, того в сборной нет
01:28 Контра назначен главным тренером сборной Румынии
01:19 Нападающий «Дженоа» Пеллегри: моя мать уверена, что я всё ещё учусь в школе
01:07 Черчесов: сборной России Дибала не нужен
00:56 16-летний Пеллегри стал самым молодым автором дубля в истории Серии А
00:55 Дортмундская «Боруссия» — третий клуб, одержавший 750 побед в Бундеслиге
00:43 Бельерин: я разочарован, «Арсенал» был готов победить «Челси»
00:43 Бэйл: буду стараться, чтобы свист трибун «Сантьяго Бернабеу» не повторился
00:42 Дани Алвес не позволил Кавани пробить штрафной, передав мяч Неймару
00:32 Фонсека: «Черноморец» выставил «автобус», но не надо считать эти слова критикой
00:31 Карвахаль: очевидно, что Майораль способен помочь «Реалу» в этом сезоне
00:16 Иммобиле — о 6 голах в 4 матчах: это лучший старт сезона в моей карьере
00:04 «Спартак» — «Ливерпуль»: федерация фанатов Англии попросила не закрывать трибуны
17 сентября 2017, воскресенье
23:53 «ПСЖ» благодаря двум автоголам одержал шестую победу подряд в чемпионате Франции
23:48 «Реал» впервые в своей истории одержал 11 побед подряд в выездных матчах Примеры
23:41 «Реал» на выезде выиграл у «Реала Сосьедад»
23:38 Дубль 16-летнего Пеллегри не спас «Дженоа» от поражения в матче с «Лацио»
23:27 «Тосно» — «Спартак»: матч посетило больше зрителей, чем игру «Тосно» — «Зенит»
Все новости RSS
Партнерский контент