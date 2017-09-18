Бутрагеньо: как сказал Зидан, Бэйл будет полезен «Реалу»

Директор мадридского «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо не сомневается, что полузащитник Гарет Бэйл неизменно будет важен для команды. Бутрагеньо сказал об этом после выездного матча 4-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад». Подопечные Зинедина Зидана одержали победу со счётом 3:1, а валлийский футболист стал автором одного гола.
«Бэйл может сделать такое в каждом матче. Даже в самый критический момент игры. Это очень сильный футболист с огромным потенциалом. Благодаря ему игра складывалась в пользу нашей команды. Как сказал Зидан, Бэйл будет полезен «Реалу», — приводит слова Бутрагеньо Bernabeu Digital.
Зидан: это ещё не лучшая версия Бэйла, но шаг за шагом мы к ней придём