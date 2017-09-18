Моуринью опроверг информацию, что Погба пропустит три месяца

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью опроверг информацию английских СМИ, согласно которой полузащитник Поль Погба, получивший травму, может пропустить три месяца.
Изначально сообщалось, что восстановление 24-летнего футболиста может затянуться на шесть недель, однако позже издание The Times написано, что Погба может выбыть на три месяца.
«Я не знаю, пропустит он 12 недель или 12 дней. Любые слухи являются ложными, так как мы не знаем, сколько времени потребуется на восстановление. Из-за состояния мышцы было принято решение подождать одну неделю, чтобы оценить степень его повреждения. И никто в клубе не говорит о 12 днях или 12 неделях. Все распускаемые слухи являются полной чепухой», — цитирует Моуринью Sky Sports.
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