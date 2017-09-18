175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Моуринью опроверг информацию, что Погба пропустит три месяца

18 сентября 2017, понедельник. 09:13 Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью опроверг информацию английских СМИ, согласно которой полузащитник Поль Погба, получивший травму, может пропустить три месяца.

Изначально сообщалось, что восстановление 24-летнего футболиста может затянуться на шесть недель, однако позже издание The Times написано, что Погба может выбыть на три месяца.

«Я не знаю, пропустит он 12 недель или 12 дней. Любые слухи являются ложными, так как мы не знаем, сколько времени потребуется на восстановление. Из-за состояния мышцы было принято решение подождать одну неделю, чтобы оценить степень его повреждения. И никто в клубе не говорит о 12 днях или 12 неделях. Все распускаемые слухи являются полной чепухой», — цитирует Моуринью Sky Sports.

Погба не сыграет в матче «МЮ» с ЦСКА в Москве
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Поль Погба Травмы — футбол
Новости. Футбол
18 сентября 2017, понедельник
09:46 Марков: «Тосно» не является топ-клубом, но стремится им стать
09:43 Эллардайсу предложили принять участие в аналоге программы «Последний герой»
09:36 Трольо: критика в адрес Месси? В сборной Аргентины с ним не было Хави и Иньесты
09:32 Алвес – о конфликте Неймара и Кавани: думаю, они всё обсудят и договорятся
09:21 Реднапп: очень сомневаюсь, что когда-либо снова буду тренировать
09:13 Моуринью опроверг информацию, что Погба пропустит три месяца
08:42 Бутрагеньо: как сказал Зидан, Бэйл будет полезен «Реалу»
08:33 Алькорта: «Реал» добился того, чтобы «Реал Сосьедад» не был «Реалом Сосьедад»
08:20 Левандовски: переход в «Реал»? Я не обязан комментировать каждый вздор
08:19 Агент: мне ничего не известно о пункте компенсации в соглашении Нагельсмана
07:56 Сери: не перешёл в «Барселону», так как моя покупка не была для них приоритетной
07:44 Аллегри: когда Дибала играет максимум в два касания, его не остановить
07:30 Штрунц: настоящим мерилом для «Баварии» станет предстоящая игра с «ПСЖ»
07:14 Денис Суарес: Паулиньо – футболист сборной Бразилии, этим всё сказано
06:56 Фёллер хочет, чтобы летнее трансферное окно в Германии закрывалось раньше
06:42 Ильяраменди: «Реал Сосьедад» по крайней мере создавал опасность для «Реала»
06:41 Роббен: если «Бавария» хочет титулов, то ей нужен Рибери
06:40 Зидан: лучшее в игроках «Реала» то, что они продолжают жаждать успехов
06:30 Ван Нистелрой: Лукаку — чистый № 9, каким был и я
06:10 «Милан» показал лучший старт в Серии А за последние 10 лет
05:55 Женезио: «Лион» заслуживал большего в матче с «ПСЖ»
05:25 Эмери: Кавани и Неймар должны договариваться на поле, кто будет бить пенальти
05:05 К. Навас: «Реал» показал совершенно другое отношение к игре
04:26 Фонсека прокомментировал отсутствие Срны в матче «Черноморец» — «Шахтёр»
03:44 Майораль: горжусь, что могу учиться у партнёров по «Реалу»
03:11 Христов: если игроки «СКА-Хабаровск» продолжат верить в себя, результаты придут
02:53 Ловчев: тактика Карреры противоречит спартаковскому духу
02:35 Стерлинг: если у Агуэро есть шанс, то в 9 случаях из 10 это заканчивается голом
02:18 Булатов: Петкович отнял у «Спартака» пять очков
01:57 Черчесов объяснил Лебедеву, почему сборная России сыграла с «Динамо»
01:54 Зидан: это ещё не лучшая версия Бэйла, но шаг за шагом мы к ней придём
01:41 Лам попробовал себя в роли кассира в мюнхенском супермаркете
01:33 Каррера — игрокам «Спартака»: хотите, чтобы я ушёл? Вы специально так делаете?
01:28 Черчесов: кто заставляет меня говорить не о футболе, того в сборной нет
01:28 Контра назначен главным тренером сборной Румынии
01:19 Нападающий «Дженоа» Пеллегри: моя мать уверена, что я всё ещё учусь в школе
01:07 Черчесов: сборной России Дибала не нужен
00:56 16-летний Пеллегри стал самым молодым автором дубля в истории Серии А
00:55 Дортмундская «Боруссия» — третий клуб, одержавший 750 побед в Бундеслиге
00:43 Бельерин: я разочарован, «Арсенал» был готов победить «Челси»
00:43 Бэйл: буду стараться, чтобы свист трибун «Сантьяго Бернабеу» не повторился
00:42 Дани Алвес не позволил Кавани пробить штрафной, передав мяч Неймару
00:32 Фонсека: «Черноморец» выставил «автобус», но не надо считать эти слова критикой
00:31 Карвахаль: очевидно, что Майораль способен помочь «Реалу» в этом сезоне
00:16 Иммобиле — о 6 голах в 4 матчах: это лучший старт сезона в моей карьере
Все новости RSS
Партнерский контент