Алвес – о конфликте Неймара и Кавани: думаю, они всё обсудят и договорятся

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес прокомментировал эпизод, который произошёл в матче 6-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» (2:0). В одном из моментов Дани Алвес не дал нападающему Эдинсону Кавани пробить штрафной, отдав мяч Неймару, а позже уже Кавани не позволил бразильскому форварду исполнить пенальти.
«Штрафной собирался бить я (смеётся). Я взял мяч, потому что ранее уже исполнял штрафные удары, я был уверен. Но потом Неймар взял у меня мяч и пробил. Считаю, что личные желания не должны быть затмевать командную игру. Важно помнить, что самое главное – это коллективный результат, потому что футбол – командный вид спорта.
В моменте с пенальти я говорил с тренером и не видел, что произошло. Но это может произойти в любой команде. Кавани забил один гол, Неймар тоже хотел. Это игроки, которые хотят забивать, но они в первую очередь профессионалы. В раздевалке всё было спокойно. Думаю, они обсудят и договорятся», — сказал Алвес в эфире SporTV.