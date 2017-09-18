Трольо: критика в адрес Месси? В сборной Аргентины с ним не было Хави и Иньесты

Бывший футболист сборной Аргентины Педро Трольо считает, что критика игры нападающего Лионеля Месси в национальной команде безосновательна. Трольо отметил, что в «альбиселесте» у футболиста «Барселоны» нет таких партнёров по команде, как в «Барселоне».
«Критика в адрес Месси? Страна, критикующая Лео, является сложной. В сборной Аргентины Месси играл с сильными футболистами, но рядом с ним не было Хави и Иньесты», — приводит слова Трольо Ole.
Месси неоднократно подвергался критике со стороны аргентинских СМИ и болельщиков. Некоторые даже считают, что в матчах за сборную он не выкладывается так же, как в «Барселоне».
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