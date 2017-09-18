Марков: «Тосно» не является топ-клубом, но стремится им стать

Нападающий «Тосно» Евгений Марков поделился впечатлениями от домашней ничьей со «Спартаком» (2:2) в матче 10-го тура Премьер-Лиги.
«Игра получилась скомканной из-за того, что Шахова удалили в середине первого тайма. Но мы бились до конца и заслужили одно очко, я считаю.
Для каждого из нас все команды в Премьер-Лиге – сильные раздражители. Мы не являемся топ-клубом, но стремимся им стать. Тем более Парфёнов с Бесчастных сами спартаковцы, и, думаю, для них эта игра была крайне принципиальна. После игры в раздевалке тренеры нас похвалили и поблагодарили за игру, — цитирует Маркова пресс-служба клуба.
Марков: в перерыве Парфёнов встряхнул нас, сказал, что ещё ничего не потеряно