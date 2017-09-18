Кисслинг может зимой завершить карьеру

Нападающий леверкузенского «Байера» Штефан Кисслинг близок к тому, чтобы завершить профессиональную карьеру, сообщает Kicker.
Согласно информации источника, это может случиться уже по окончании первого круга чемпионата Германии. 33-летний футболист не пользуется большим доверием главного тренера команды Хейко Херрлиха: по итогам четырёх туров национального первенства он сыграл в двух матчах, выйдя на поле на замену. Голами и результативными передачами в этих матчах он не отметился.
Действующий контракт Кисслинга с немецким клубом в силе до лета 2018 года.
Кисслинг раскритиковал «Байер» за игру в минувшем сезоне