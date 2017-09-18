Монтелла: я ещё не знаю возможностей «Милана»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла признался, что пока не знает, на что способна его команда. Накануне россонери в матче 4-го тура итальянской Серии А обыграли «Удинезе» (2:1).
«Мне понравилась производительность команды. В целом это был шаг вперёд. В четверг мы играли в Австрии, поэтому времени на восстановление не было. Мне нужны были свежие футболисты, и те, кто вышел на поле, оставили положительное впечатление.
Это важная победа. Вероятно, несколько недель назад мы бы не выиграли. Я ещё не знаю возможности команды. Пытаюсь извлечь максимум из каждого отдельного игрока», — сказал Монтелла в эфире Mediaset Premium.
После четырёх туров «Милан» занимает в Серии А 5-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
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