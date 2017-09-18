Защитник «Урала» Кулаков: готовы к плотному календарю, в Европе так все играют

Защитник «Урала» Денис Кулаков поделился эмоциям после победного матча с «Рубином» в 10-м туре РФПЛ. Уральский клуб на выезде обыграл соперника со счётом 1:0.
«Естественно, только положительные эмоции от победы. Обыграли такую команду. Ещё и на выезде. Победы всегда придают уверенность, но не нужно расслабляться. Нужно готовиться к следующим матчам. Надо серьёзно отнестись к игре на кубок и к игре с «Тосно». Все были вместе – друг за друга. За счёт большого желания, самоотдачи и дисциплины в обороне сумели взять три очка.
Мы действовали по обстоятельствам. Когда нас «Рубин» прижимал, конечно, не надо было бежать вперёд. А когда была зона, подключался к атакам. Другого выхода у нас не было, потому что все центральные защитники были повреждены. И Емельянову пришлось оттянуться назад. Думаю, и он, и Никита Чернов сыграли хорошо. Команда физически готова к плотному календарю. В Европе так все играют. Почему мы не можем?" — цитирует Кулакова пресс-служба «Урала».