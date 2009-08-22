Хайнкес: удивлён, ведь поначалу "Фрайбург" выглядел лучше
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Главный тренер «Байера» Юпп Хайнкес удивлён тем, что его команде удалось добиться победы над «Фрайбургом» со счётом 5:0 в рамках третьего тура чемпионата Германии.
«Это была очень странная игра. Первые 35 минут остались за „Фрайбургом“, они должны были вести в счёте 2:0, однако, как это обычно бывает в футболе, если ты не можешь реализовать свои моменты для взятия ворот, то расплачиваешься за это. Так сегодня и получилось», — цитирует Хайнкеса AFP.
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