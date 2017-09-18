Скауты «Манчестер Юнайтед» просматривали полузащитника «Ромы» Найнгголана

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан по-прежнему интересен «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Football Italia со ссылкой на английские СМИ, скауты манкунианского клуба на прошлой неделе побывали на одном из матчей «Ромы», чтобы просмотреть в деле бельгийского футболиста. «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести 29-летнего хавбека на место 36-летнего Майкла Каррика, для которого этот сезон может стать последним.
Во время летнего трансферного окна «Манчестер Юнайтед» уже пытался приобрести Найнгголана, но безрезультатно. Римляне отказались продавать одного из лидеров за € 45 млн. Впоследствии Раджа продлил контракт с «Ромой».
Действующий договор истекает летом 2021 года.
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