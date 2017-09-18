Гамшик: «Наполи» реабилитировался после поражения от «Шахтёра»

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик после домашней победы над «Беневенто» высказал мнение, что клуб тем самым реабилитировался за выездное поражение от «Шахтёра» (1:2) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов
Неаполитанцы 17 сентября разгромили «Беневенто» со счётом 6:0, а Гамшик провёл на поле все 90 минут.
«Мы показали свою силу. После нашего поражения от «Шахтёра» нам пришлось реабилитироваться с помощью победы, и мы это сделали», — цитирует словацкого футболиста официальный сайт «Наполи».
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