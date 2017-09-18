175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кэхилл — об игре с «Арсеналом»: «Челси» пришлось удовлетвориться одним очком

18 сентября 2017, понедельник. 11:19 Футбол

Защитник «Челси» Гари Кэхилл поделился впечатлениями от лондонского дерби с «Арсеналом», которое завершилось нулевой ничьей.

«Это было неприятно, временами матч складывался неудачно. Естественно, мы хотели выиграть встречу, но важно, что мы не проиграли, не сумев добиться победы. Это важное очко. Мы создали больше моментов в предыдущих матчах, но мы играли против хорошего соперника. Каждая из команд имела пару шансов, чтобы забить гол. У Педро был шанс в начале игры, но его удар был отражён.

Мы были разочарованы, потому что прикладывали усилия, но соперник хорошо оборонялся и позволил нам создать лишь несколько моментов. Мы много владели мячом, но толком не сумели вскрыть их оборону. Это было хорошее, напряжённое лондонское дерби. Я не думаю, что в игре было много событий. В концовке пошёл открытый футбол, и, возможно, мы могли бы вырвать победу, но этого не произошло. Мы хотим побеждать в каждой домашней игре. Мы ощущаем, что способны играть на победу всякий раз, когда выступаем здесь, и мы старались это делать, но пришлось удовлетвориться одним очком", — цитирует защитника пресс-служба «Челси».

«Челси» и «Арсенал» сыграли вничью
Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Челси Гари Кэхилл
Новости. Футбол
18 сентября 2017, понедельник
11:44 Бывший игрок тбилисского «Динамо» Соткилава скончался в возрасте 80 лет
11:20 Дель Пьеро: нынешний «Интер» лучше, чем при Манчини два года назад
11:19 Кэхилл — об игре с «Арсеналом»: «Челси» пришлось удовлетвориться одним очком
11:13 Гамшик: «Наполи» реабилитировался после поражения от «Шахтёра»
11:03 У Курзава вымогали € 100 тыс. за видео, в котором он грубо критикует Дешама
10:45 Скауты «Манчестер Юнайтед» просматривали полузащитника «Ромы» Найнгголана
10:39 Защитник «Урала» Кулаков: готовы к плотному календарю, в Европе так все играют
10:34 Аллегри: Игуаин должен оставаться спокойным, он умеет и будет забивать голы
10:11 Мурьель: «Севилья» будет бороться с «Реалом» и «Барселоной» за победу в Ла Лиге
10:08 Сколари: такой звезде, как Неймар, в сборной Бразилии альтернативы нет
10:04 Ярмоленко: на «Сигнал Идуна Парк» невероятная атмосфера
09:57 Монтелла: я ещё не знаю возможностей «Милана»
09:56 Кисслинг может зимой завершить карьеру
09:46 Марков: «Тосно» не является топ-клубом, но стремится им стать
09:43 Эллардайсу предложили принять участие в аналоге программы «Последний герой»
09:36 Трольо: критика в адрес Месси? В сборной Аргентины с ним не было Хави и Иньесты
09:32 Алвес – о конфликте Неймара и Кавани: думаю, они всё обсудят и договорятся
09:21 Реднапп: очень сомневаюсь, что когда-либо снова буду тренировать
09:13 Моуринью опроверг информацию, что Погба пропустит три месяца
08:42 Бутрагеньо: как сказал Зидан, Бэйл будет полезен «Реалу»
08:33 Алькорта: «Реал» добился того, чтобы «Реал Сосьедад» не был «Реалом Сосьедад»
08:20 Левандовски: переход в «Реал»? Я не обязан комментировать каждый вздор
08:19 Агент: мне ничего не известно о пункте компенсации в соглашении Нагельсмана
07:56 Сери: не перешёл в «Барселону», так как моя покупка не была для них приоритетной
07:44 Аллегри: когда Дибала играет максимум в два касания, его не остановить
07:30 Штрунц: настоящим мерилом для «Баварии» станет предстоящая игра с «ПСЖ»
07:14 Денис Суарес: Паулиньо – футболист сборной Бразилии, этим всё сказано
06:56 Фёллер хочет, чтобы летнее трансферное окно в Германии закрывалось раньше
06:42 Ильяраменди: «Реал Сосьедад» по крайней мере создавал опасность для «Реала»
06:41 Роббен: если «Бавария» хочет титулов, то ей нужен Рибери
06:40 Зидан: лучшее в игроках «Реала» то, что они продолжают жаждать успехов
06:30 Ван Нистелрой: Лукаку — чистый № 9, каким был и я
06:10 «Милан» показал лучший старт в Серии А за последние 10 лет
05:55 Женезио: «Лион» заслуживал большего в матче с «ПСЖ»
05:25 Эмери: Кавани и Неймар должны договариваться на поле, кто будет бить пенальти
05:05 К. Навас: «Реал» показал совершенно другое отношение к игре
04:26 Фонсека прокомментировал отсутствие Срны в матче «Черноморец» — «Шахтёр»
03:44 Майораль: горжусь, что могу учиться у партнёров по «Реалу»
03:11 Христов: если игроки «СКА-Хабаровск» продолжат верить в себя, результаты придут
02:53 Ловчев: тактика Карреры противоречит спартаковскому духу
02:35 Стерлинг: если у Агуэро есть шанс, то в 9 случаях из 10 это заканчивается голом
02:18 Булатов: Петкович отнял у «Спартака» пять очков
01:57 Черчесов объяснил Лебедеву, почему сборная России сыграла с «Динамо»
01:54 Зидан: это ещё не лучшая версия Бэйла, но шаг за шагом мы к ней придём
01:41 Лам попробовал себя в роли кассира в мюнхенском супермаркете
Все новости RSS
Партнерский контент