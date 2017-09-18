Дель Пьеро: нынешний «Интер» лучше, чем при Манчини два года назад

Экс-нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро поделился своим мнением о выступлении «Интера» в текущем сезоне итальянской Серии А. Бывший футболист считает, что нынешний «Интер» лучше, чем при Роберто Манчини два года назад.
«Этот «Интер» кажется мне лучше, чем при Манчини два года назад. Я думаю, они закончат выше, чем в прошлом году. Я определённо вижу их в тройке лучших команд Италии», — цитирует Дель Пьеро Sky Sport Italia.
После четырёх туров «Интер» занимает в итальянской Серии А 3-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате». В прошлом сезоне нерадзурри финишировали на 7-й позиции.
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