Бывший игрок тбилисского «Динамо» Соткилава скончался в возрасте 80 лет

18 сентября не стало оперного певца, бывшего защитника тбилисского «Динамо» Зураба Соткилавы. Грузинский футболист умер в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.
Карьеру Зураб Соткилава начинал в сухумском «Динамо», куда попал в возрасте 16 лет. В 1955 году перешёл в тбилисское «Динамо», в основном составе которого дебютировал в матче с «Шахтёром». Год спустя Соткилава стал капитаном сборной Грузии до 20 лет.
В 1958 году в Югославии и в 1959 году в Чехословакии Зураб Соткилава получил тяжёлые травмы, после которых ему пришлось завершить карьеру игрока.