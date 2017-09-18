Бывший тренер «Реала» Каранка из-за смерти отца отказался возглавить «Алавес»

Испанский тренер Аитор Каранка, который с 2010 по 2013 год работал в качестве ассистента в «Реале», отклонил предложение «Алавеса», руководство которого продолжает поиски наставника после отставки Луиса Субельдии. Об этом на своей странице в «Твиттере» написал журналист Гильем Балаге.
Причиной отказа послужила смерть отца. Летом этого года «Алавес» также пытался пригласить 43-летнего специалиста, но попытки успехом не увенчались.
Аитор Каранка находится без работы с марта этого года, когда по обоюдному согласию сторон расторг контракт с «Мидлсбро».
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