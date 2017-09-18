Нападающий «Барселоны» Дембеле будет прооперирован в Финляндии

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле будет прооперирован в Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Футболист, который минувшим летом перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии», был вынужден покинуть поле из-за повреждения на 29-й минуте матча 4-го тура испанской Примеры с «Хетафе» (2:1), состоявшегося 16 сентября. 20-летний француз разорвал сухожилие одной из мышц в левом бедре, и без операции, которая состоится в Хельсинки, теперь не обойтись. Ранее в «Барселоне» сообщили, что на восстановление Дембеле потребуется от трёх с половиной до четырёх месяцев.
Сумма трансфера француза из «Боруссии» в «Барселону» составила € 105 млн плюс бонусы.
«Барселона»: ожидается, что Дембеле пропустит от 3,5 до 4 месяцев