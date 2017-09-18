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Главный тренер «Андерлехта» Вайлер покинул свой пост

18 сентября 2017, понедельник. 12:07 Футбол

«Андерлехт» объявил, что клуб достиг договорённости о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Рене Вайлером. 44-летний специалист работал с бельгийским клубом с 2016 года.

В текущем сезоне «Андерлехт» занимает после семи туров девятое место в таблице чемпионата Бельгии, отставая от лидирующего «Брюгге» на девять очков.

«Клуб благодарит Рене Вайлера за его преданность, его работу и его профессионализм. Нынешний технический персонал в составе Николаса Фрутоса, Дэвида Сеса и Томаса Бингджели берёт на себя временное управление командой», — говорится на официальном сайте клуба.

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Источник: Официальный сайт ФК "Андерлехт" Сообщить об ошибке
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18 сентября 2017, понедельник
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