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Киоун: матч с «Челси» показал, что Алексис и Озил не нужны «Арсеналу»

18 сентября 2017, понедельник. 12:32 Футбол

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун считает, что «канонирам» не нужны полузащитник Месут Озил и нападающий Алексис Санчес, чьи контракты истекают летом 2018 года. Об этом Киоун сказал после матча 5-го тура АПЛ между «Челси» и «Арсеналом» (0:0). Встреча состоялась 17 сентября на «Стэмфорд Бридж».

«В «Арсенале» боятся потерять Алексиса Санчеса и Месута Озила, но матч с «Челси» заставляет задаться вопросом, настолько ли они важны. Без этих двух футболистов «Арсенал» смотрелся лучше и хорошо оборонялся. Команда была дисциплинированна, работала как единое целое.

«Челси» впервые при Антонио Конте не смог забить на «Стэмфорд Бридж», «Арсенал» оказывал давление на соперника. Венгер не был достаточно храбр, чтобы ранее оставить кого-то из них в запасе.

В их отсутствие Рэмси показал настоящее шоу в полузащите. Один из лучших его матчей за последние годы. Это был шанс доказать, что Алексис и Озил не нужны «Арсеналу», — цитирует Киоуна Daily Mail.

Венгер: в Алексисе есть нечто особенное, что он сегодня и продемонстрировал
Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Алексис Санчес Мартин Киоун Месут Озил
Новости. Футбол
18 сентября 2017, понедельник
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