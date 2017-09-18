Моуринью: «Манчестер Юнайтед» — это дом Руни, верю, однажды он вернётся домой

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни однажды может вернуться в «Манчестер Юнайтед», который покинул прошлым летом. Об этом после победы над «ирисками» в матче 5-го тура АПЛ (4:0) сказал наставник «МЮ» Жозе Моуринью.
«Манчестер Юнайтед» — это дом Руни. И я верю, что однажды Руни вернётся домой. Тёплый приём болельщиков меня не удивляет. Это менталитет английских фанатов, характерный для больших клубов, особенно когда игрок играет важную роль в команде и является важной частью истории клуба.
Не могу говорить за все команды в Англии, но на «Стэмфорд Бридж» и на «Олд Траффорд», когда играют бывшие футболисты, болельщики, как правило, феноменальны», — цитирует Моуринью ESPN.
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