Мората: уйдя из Реала» в «Челси», я покинул зону комфорта

Нападающий «Челси» Альваро Мората в очередной раз рассказал, почему решил сменить клубную прописку, отметив, что покинул зону комфорта, оставив «Реал».
«Зидан хотел, чтобы я остался, а я был счастлив в Мадриде. Но я не мог оставаться запасным игроком. Однажды вы достигаете уровня, когда вам нужно двигаться дальше, расти. Мне было комфортно, но, уйдя из «Реала», я покинул эту зону комфорта. Я амбициозен и голоден до побед. Чем больше я играю, забиваю голов, тем лучше для сборной Испании и тем больше шансов, что я сыграю на чемпионате мира в России.
Когда я впервые приехал в Англию, сразу почувствовал давление, а после незабитого пенальти в матче за Суперкубок Англии, на меня сразу обрушилась критика. Но это сделало меня сильнее. Я настроен доказать, что критики ошибаются и работаю больше, чем когда-либо прежде», — цитирует Морату Daily Mail.
В 5 матчах текущего сезона АПЛ Альваро Мората забил 3 гола.