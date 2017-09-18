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Мората: уйдя из Реала» в «Челси», я покинул зону комфорта

18 сентября 2017, понедельник. 13:44 Футбол

Нападающий «Челси» Альваро Мората в очередной раз рассказал, почему решил сменить клубную прописку, отметив, что покинул зону комфорта, оставив «Реал».

«Зидан хотел, чтобы я остался, а я был счастлив в Мадриде. Но я не мог оставаться запасным игроком. Однажды вы достигаете уровня, когда вам нужно двигаться дальше, расти. Мне было комфортно, но, уйдя из «Реала», я покинул эту зону комфорта. Я амбициозен и голоден до побед. Чем больше я играю, забиваю голов, тем лучше для сборной Испании и тем больше шансов, что я сыграю на чемпионате мира в России.

Когда я впервые приехал в Англию, сразу почувствовал давление, а после незабитого пенальти в матче за Суперкубок Англии, на меня сразу обрушилась критика. Но это сделало меня сильнее. Я настроен доказать, что критики ошибаются и работаю больше, чем когда-либо прежде», — цитирует Морату Daily Mail.

В 5 матчах текущего сезона АПЛ Альваро Мората забил 3 гола.

Конте: мне без разницы, что пока Мората забивает в АПЛ только головой
Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Челси Альваро Мората
Новости. Футбол
18 сентября 2017, понедельник
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