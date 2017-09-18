Ширер: «Ливерпуль» не стал сильнее с Клоппом, команда глупо играет в защите

Бывший футболист «Ньюкасла» Алан Ширер высказал мнение, что «Ливерпуль» не стал сильнее с тех пор, как команду возглавил Юрген Клопп, сменивший на этом посту Брендана Роджерса.
На прошлой неделе подопечные Клоппа проиграли в АПЛ «Манчестер Сити» (0:5), после чего дома в матче Лиги чемпионов сыграли вничью с «Севильей» (2:2), а затем поделили очки с «Бёрнли» (1:1).
«Клопп вернул команду в Лигу чемпионов и заслужил доверие руководства клуба. Но ведь «Ливерпуль» не стал сильнее, если сравнивать с временами Брендана Роджерса. Они отлично играют в атаке, но принимают глупые решения в защите", — приводит слова Ширера The Sun.
Клопп: расстроен из-за результата матча с «Бёрнли», но доволен игрой «Ливерпуля»