Федун: «Спартак» должен сплотиться вокруг Карреры и биться в каждом матче

Президент «Спартака» Леонид Федун, говоря о слабом выступлении красно-белых в нынешнем сезоне РФПЛ, заявил, что футболистам нужно сплотиться вокруг главного тренера Массимо Карреры и биться в каждом матче.
«Команде нужно стиснуть зубы, терпеть, сплотиться вокруг главного тренера и биться в каждом матче. Вот главное решение.
То, что сейчас происходит, – несчастный случай. Ошибка в конце – и гол. Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал. Всё плохое случилось, к сожалению. Надо только бороться, больше пахать на тренировках и упираться в каждой встрече. Это единственный рецепт, других не существует. И команда к такой работе готова», — цитирует Федуна «Спорт-экспресс».