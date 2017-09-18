Российский нападающий Козлов стал лучшим игроком августа в чемпионате Латвии

Российский форвард юрмальского «Спартака» Евгений Козлов признан лучшим игроком по итогам августа в чемпионате Латвии. Об этом сообщил официальный сайт латвийской лиги. Ранее россиянин признавался лучшим по итогам марта и апреля.
22-летний футболист в четырёх матчах прошедшего месяца в латвийском первенства отметился двумя забитыми мячами. После 18 туров «Спартак» набрал 34 очка и идёт на первом месте в турнирной таблице.
Козлов за свою карьеру был игроком «Витязя», «Волги», «Рубина», «Зенита» и санкт-петербургского «Динамо».