Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль официально продлил контракт со своим клубом. Подписание нового договора состоялось на специальной пресс-конференции. Об этом говорится на официальном сайте клуба.
В присутствии президента Флорентино Переса 25-летний испанский защитник подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2022 года. Прежний договор Карвахаля терял юридическую силу летом 2020 года.
Карвахаль является воспитанником «Реала» и вернулся в мадридский клуб из «Байера» в 2013 году. Всего на счету защитника 167 официальных матчей за мадридцев, 4 гола и 26 результативных передач.
Карвахаль официально продлил контракт с «Реалом»
Фото: www.realmadrid.com
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