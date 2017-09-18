Киевское «Динамо» проведёт домашний матч с «Вересом» без зрителей

Матч 10-го тура украинской Премьер-лиги между «Динамо» и «Вересом» состоится при пустых трибунах. Об этом сообщил официальный сайт ровенского клуба.
КДК ФФУ наказало «Динамо» штрафом и одним домашним матчем без зрителей за поведение болельщиков в игре за Суперкубок Украины. Решение киевлянам выслали ещё 8 августа, но «Динамо» подало апелляцию и отложило наказание.
В итоге апелляционный комитет ФФУ принял решение оставить наказание в силе. Матч «Динамо» – «Верес» состоится 23 сентября на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского.
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