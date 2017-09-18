Уорд будет защищать ворота «Ливерпуля» в матче с «Лестером»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп определился, кто будет защищать ворота в матче 3-го раунда Кубка лиги с «Лестер Сити». Об этом немецкий специалист рассказал в ходе предматчевой пресс-конференции.
«Если ничего в одночасье не произойдёт, то в завтрашнем матче ворота будет защищать Дэнни Уорд», — отметил Клопп.
Дэнни Уорд выступает за «Ливерпуль» с 2012 года. С тех пор 24-летний валлиец принял участие всего в 2 матчах за основную команду и пропустил 4 гола.
Матч «Лестер Сити» — «Ливерпуль» состоится 19 сентября. Начало – в 21:45 мск.
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