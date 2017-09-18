М. Гётце может помочь «Боруссии» в матче с «Гамбургом»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце может появиться на поле в матче 5-го тура немецкой Бундеслиги с «Гамбургом». Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер «шмелей» Петер Бош.
У 25-летнего хавбека возникли проблемы с зубами после столкновения с защитником «Тоттенхэм Хотспур» Яном Вертонгеном в первом матче группового турнира Лиги чемпионов (1:3).
«Если завтра всё будет хорошо, то мы используем Гётце в матче с «Гамбургом». Что касается Бартра и Шюррле, они тренируются, но пока играть им рано.
Если говорить о матче, то «Боруссия» хочет выиграть все игры – независимо от того, играем мы дома или на выезде», — цитирует Боша пресс-служба «Боруссии».
Матч «Гамбург» — «Боруссия» состоится 20 сентября. Начало – в 21:30 мск.
У Гётце после столкновения с Вертонгеном возникли проблемы с зубами