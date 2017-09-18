175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Болельщики и ветераны «Зенита» возложили цветы к мемориалу Павла Садырина

18 сентября 2017, понедельник. 16:00 Футбол

18 сентября, в день 75-летия со дня рождения бывшего игрока и тренера «Зенита» Павла Садырина, болельщики и ветераны петербургской команды собрались у мемориальной доски.

Будучи игроком, Садырин провёл 333 матча в составе «Зенита», а в качестве тренера, прежде чем выиграть с командой титул 1984 года, привёл дубль ленинградцев к бронзовым медалям первенства СССР, а затем повторил этот успех и с основой.

На церемонии возложения цветов присутствовал сын легендарного тренера Денис, который поблагодарил болельщиков «Зенита».

«Мне очень радостно, что моего отца так долго помнит так много людей. Я его знаю как отличного отца, а его друзья и коллеги — как великолепного игрока и тренера. Я хочу выразить благодарность всем болельщикам, которые до сих пор помнят моего отца. Спасибо большое!» — цитирует Дениса Садырина пресс-служба «Зенита».

Болельщики и ветераны «Зенита» возложили цветы к мемориалу Павла Садырина

Болельщики и ветераны «Зенита» возложили цветы к мемориалу Павла Садырина

Фото: Официальный сайт ФК «Зенита»
Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Болельщики — Футбол Фото
Новости. Футбол
18 сентября 2017, понедельник
16:13 Бушманов назвал расширенный состав молодёжной сборной России
16:11 Экс-наставник «Майнца» Шмидт возглавил «Вольфсбург»
16:00 Болельщики и ветераны «Зенита» возложили цветы к мемориалу Павла Садырина
15:58 М. Гётце может помочь «Боруссии» в матче с «Гамбургом»
15:22 Уорд будет защищать ворота «Ливерпуля» в матче с «Лестером»
15:21 Киевское «Динамо» проведёт домашний матч с «Вересом» без зрителей
15:08 Корниленко: «Крылья» возвращались в РФПЛ, сейчас есть всё, чтобы это повторить
14:59 Карвахаль официально продлил контракт с «Реалом»
14:49 Роббен не поможет «Баварии» в матче с «Шальке»
14:44 Российский нападающий Козлов стал лучшим игроком августа в чемпионате Латвии
14:23 Джано вернулся в общую группу «Спартака»
14:20 Федун: «Спартак» должен сплотиться вокруг Карреры и биться в каждом матче
14:17 Федун: кризис в «Спартаке» существует только в газетах
14:11 Умер генеральный директор команды ветеранов «Спартака» Вячеслав Егорович
14:02 Карвахаль назвал полузащитника «Леванте» Лерма обезьяной
13:49 Ширер: «Ливерпуль» не стал сильнее с Клоппом, команда глупо играет в защите
13:44 Мората: уйдя из «Реала» в «Челси», я покинул зону комфорта
13:28 Руни: надеюсь, на общественных работах я смогу принести пользу
13:26 Моуринью: «Манчестер Юнайтед» — это дом Руни, верю, однажды он вернётся домой
13:00 Руни приговорён к 100 часам неоплачиваемого труда за вождение в нетрезвом виде
12:54 Полузащитник «Лас-Пальмаса» Халилович может пропустить до трёх месяцев
12:51 Руни признал себя виновным в вождении в нетрезвом виде
12:45 Витиньо — о матче с «Ростовом»: неплохая игра, но были и лучше
12:44 «Атлетико» сделал окончательное предложение «Челси» по Диего Косте
12:43 Хавбек Сери: кто бы ни хотел купить меня зимой, я из «Ниццы» не уйду до июня
12:32 Киоун: матч с «Челси» показал, что Алексис и Озил не нужны «Арсеналу»
12:07 Главный тренер «Андерлехта» Вайлер покинул свой пост
12:06 «Вольфсбург» объявил об увольнении Йонкера с поста главного тренера
12:05 Нападающий «Барселоны» Дембеле будет прооперирован в Финляндии
11:59 Бывший тренер «Реала» Каранка из-за смерти отца отказался возглавить «Алавес»
11:44 Бывший игрок тбилисского «Динамо» Соткилава скончался в возрасте 80 лет
11:20 Дель Пьеро: нынешний «Интер» лучше, чем при Манчини два года назад
11:19 Кэхилл — об игре с «Арсеналом»: «Челси» пришлось удовлетвориться одним очком
11:13 Гамшик: «Наполи» реабилитировался после поражения от «Шахтёра»
11:03 У Курзава вымогали € 100 тыс. за видео, в котором он грубо критикует Дешама
10:45 Скауты «Манчестер Юнайтед» просматривали полузащитника «Ромы» Найнгголана
10:39 Защитник «Урала» Кулаков: готовы к плотному календарю, в Европе так все играют
10:34 Аллегри: Игуаин должен оставаться спокойным, он умеет и будет забивать голы
10:11 Мурьель: «Севилья» будет бороться с «Реалом» и «Барселоной» за победу в Ла Лиге
10:08 Сколари: такой звезде, как Неймар, в сборной Бразилии альтернативы нет
10:04 Ярмоленко: на «Сигнал Идуна Парк» невероятная атмосфера
09:57 Монтелла: я ещё не знаю возможностей «Милана»
09:56 Кисслинг может зимой завершить карьеру
09:46 Марков: «Тосно» не является топ-клубом, но стремится им стать
09:43 Эллардайсу предложили принять участие в аналоге программы «Последний герой»
Все новости RSS
Партнерский контент