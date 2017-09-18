18 сентября, в день 75-летия со дня рождения бывшего игрока и тренера «Зенита» Павла Садырина, болельщики и ветераны петербургской команды собрались у мемориальной доски.
Будучи игроком, Садырин провёл 333 матча в составе «Зенита», а в качестве тренера, прежде чем выиграть с командой титул 1984 года, привёл дубль ленинградцев к бронзовым медалям первенства СССР, а затем повторил этот успех и с основой.
На церемонии возложения цветов присутствовал сын легендарного тренера Денис, который поблагодарил болельщиков «Зенита».
«Мне очень радостно, что моего отца так долго помнит так много людей. Я его знаю как отличного отца, а его друзья и коллеги — как великолепного игрока и тренера. Я хочу выразить благодарность всем болельщикам, которые до сих пор помнят моего отца. Спасибо большое!» — цитирует Дениса Садырина пресс-служба «Зенита».
Болельщики и ветераны «Зенита» возложили цветы к мемориалу Павла Садырина