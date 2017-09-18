Экс-наставник «Майнца» Шмидт возглавил «Вольфсбург»

Бывший главный тренер «Майнца» Мартин Шмидт возглавил «Вольфсбург». Об этом говорится на официальном сайте немецкого клуба. На тренерском мостике 50-летний специалист сменил Андриса Йонкера, который 18 сентября был отправлен в отставку.
Мартин Шмидт, который руководил первой командой «Майнца» с 2015 по 2017 год, подписал контракт с «Вольфсбургом», рассчитанный до конца сезона-2018/19.
После четырёх туров «Вольфсбург» занимает в немецкой Бундеслиге 14-е место. Таблица доступна на «Чемпионате».
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«Вольфсбург» объявил об увольнении Йонкера с поста главного тренера