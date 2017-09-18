Смолов имеет наивысшую оценку за матч по версии Whoscored среди форвардов РФПЛ

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов имеет наивысшую оценку за матч по версии Whoscored.com среди нападающих российской Премьер-Лиги.
В выездном матче 10-го тура РФПЛ с «Анжи» (5:1) Фёдор Смолов отметился голом и отдал два результативных паса, а также был признан игроком матча. Его оценка составила 9.35.
Среди действующих нападающих российской Премьер-Лиги нет нападающих с более высоким рейтингом. Вслед за Смоловым идут Александр Кокорин («Зенит») – 9.07, Квинси Промес («Спартак») – 8.7, Себастьян Дриусси («Зенит») – 8.53 и Витиньо (ЦСКА) – 8.47.
Смолов дисквалифицирован на один еврокубковый матч