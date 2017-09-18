Представитель «Антальяспора»: Это'О мечтает однажды возглавить «Интер»

Джордж Гарди, работающий на посту консультанта в турецком «Антальяспоре», рассказал, что нападающий команды Самуэль Это'О мечтает когда-нибудь стать главным тренером миланского «Интера», за который он выступал в прошлом.
«На протяжении двух сезонов в Турции Это'О показал себя настоящим чемпионом и забил около 40 голов. Не исключаю, что он останется ещё на один сезон. Потом он планирует поиграть в MLS.
Что будет с ним после окончания карьеры? Он хотел бы стать тренером и мечтает однажды возглавить «Интер», — цитирует Гарди Football Italia.
36-летний Это'О выступал за «Интер» с 2009 по 2011 год и по одному разу выиграл с клубом Серию А, Лигу чемпионов, Суперкубок Италии, клубный чемпионат мира и дважды — Кубок Италии. После периода на Апеннинах камерунец перебрался в махачкалинский «Анжи».