Кутроне: я в «Милане» уже 12 лет, и носить футболку клуба значит для меня всё

Нападающий «Милана» Патрик Кутроне поделился мыслями о начале сезона и рассказал, что для него значит выступать в составе россонери. 19-летний футболист, который является воспитанником «Милана», в стартовавшем сезоне Серии А забил два гола и отдал одну голевую передачу в четырёх матчах.
«Для меня то, чего я достиг на данный момент, является лишь отправной точкой, я должен продолжать трудиться. Моя задача — помогать партнёрам по команде, я не могу думать лишь о голах.
Мы с Калиничем и Андре Силвой очень помогаем друг другу. Я могу многому научиться у Николы, он играет в Серии А уже несколько лет и является опытным футболистом.
Я в «Милане» уже 12 лет, и носить футболку клуба значит для меня всё. Это всегда было моей мечтой. Хочу помочь команде, делая на поле всё, что от меня требуется", — цитирует Кутроне Football Italia.