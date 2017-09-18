Источник: Нойер снова сломал левую ногу и выбыл на несколько месяцев

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер получил травму ноги и не сыграет с «Шальке» (19 сентября) в матче 5-го тура чемпионата Германии. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба. Завтра немецкий вратарь пройдёт обследование.
При этом Sport Bild сообщает, ссылаясь на свои источники, что травма Нойера очень серьёзна — по данным источника, он снова сломал левую ногу и пропустит несколько месяцев после операции, которая состоится в ближайшие дни.
Капитан «Баварии» уже получал перелом левой ноги в апреле этого года в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4 Д.В.). Восстановился Нойер только к концу лета.
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