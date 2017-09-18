Мата: никакой эйфории в раздевалке «Манчестер Юнайтед» нет

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал домашнюю победу над «Эвертоном» (4:0) в матче 5-го тура АПЛ.
«У нас было очень сильное начало в первом тайме, Антонио Валенсия забил красивейший мяч, а в концовке мы смогли довести дело до разгрома.
Мы счастливы, но никакой эйфории в раздевалке «Манчестер Юнайтед» нет. Внутри мы сохраняем спокойствие, наши ноги крепко держатся на земле. Мы еще ничего не выиграли, это только начало, с таким календарем расслабляться нельзя», — цитирует Мату сайт клуба.
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