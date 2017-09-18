В «Тосно» высказывание Федуна о Заболотном назвали очень низким поступком

В «Тосно» высказывание президента «Спартака» Леонида Федуна о форварде ленинградского клуба Антоне Заболотном назвали очень низким поступком.
«Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал», — сказал ранее Федун.
«Овусу-Обейе, Барриос… Лицо клуба публично высказывается в адрес нашего игрока. Очень низко! Надеемся, что стрессы, возраст...», — говорится в «твиттере» «Тосно».
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