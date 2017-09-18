Сакки: Анчелотти везде был успешен, но «Баварии» пошли бы на пользу перемены

Известный итальянский футбольный специалист Арриго Сакки выразил мнение, что для «Баварии» была бы полезна смена главного тренера. В последнее время немецкие СМИ стали частенько критиковать игровые концепции нынешнего наставника мюнхенской команды Карло Анчелотти.
«Я смотрел все матчи „Баварии“ в этом сезоне, и у меня сложилось впечатление, что команда потеряла энтузиазм. Анчелотти — отличный тренер, который заслуживает похвалы, но когда ты стареешь, то теряешь свою страсть к игре и желание. Карло был успешен везде, где работал, но „Баварии“ пошли бы на пользу перемены», — цитирует Сакки Football Italia.
Анчелотти о критике в свой адрес: я не вчера родился