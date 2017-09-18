Гладилин: если командой руководят игроки, «Спартак» будет бороться за выживание

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о причинах неудач красно-белых в нынешнем сезоне.
«В команде одни игроки почивают на лаврах чемпионства, другие занимаются непонятно чем. Раньше был единый коллектив, а сейчас в «Спартаке» несколько группировок. Команда разваливается тогда, когда происходит такая ситуация. В прошлом сезоне все сражались друг за друга, за команду, которая шла к цели. Сейчас же всё раздербанили, нет самоотдачи и мотивации.
Итальянцу Массимо Каррере разобраться с российскими игроками невозможно. Этим должны заниматься Леонид Федун и Сергей Родионов, которым надо собрать всю команду и обсудить проблемы. Если в «Спартаке» произошла смена направлений и ей руководит не Каррера со своим штабом, а футболисты, то эта команда будет бороться за выживание», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.