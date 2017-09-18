РФС обязал «Луч-Энергию» погасить долги перед восемью футболистами

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза удовлетворила заявления восьми игроков к «Лучу-Энергия» по выплате задолженностей, сообщает пресс-служба РФС.
Клубу запрещено регистрировать новых игроков до тех пор, пока он не рассчитается перед Михаилом Поповым, Юрием Петраковым, Антоном Пискуновым, Адрианом Кашкавалой, Ильей Гавриловым, Юрием Колымыцем, Иваном Столбовым и Андрееем Семеновым.
ФК «Чита», ставший победителем ПФЛ в сезоне--2016/17 в зоне «Восток», летом не прошёл процедуру лицензирования для выступления в следующем сезоне ФНЛ. Благодаря отказу «Читы» от выступления в ФНЛ «Луч-Энергия» остался во втором по силе российском дивизионе, где сейчас занимает 17-е место.
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