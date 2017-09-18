Дзенга: «Интер» и Спаллетти идеально подходят друг другу

Бывший вратарь «Интера» Вальтер Дзенга выразил мнение, что нерадзурри продвинулись вперёд после назначения Лучано Спаллетти на пост главного тренера.
«Интер» всегда должен быть в Лиге чемпионов. Мне нравится, как «Интер» начал сезон. В прошлом сезоне было много разочарований, но клуб преуспел летом, потому что смог заполучить правильных игроков для системы Спаллетти.
Такие игроки, как Борха Валеро, очень помогают стабилизировать игру. Команда выглядит хорошо подготовленной и выигрывает даже в тех матчах, где мало что получается. На мой взгляд, «Интер» и Спаллетти идеально подходят друг другу", — сказал Дзенга в эфире Radio Anch’io Sport.
Спаллетти: для «Интера» Ханданович так же значим, как и Буффон — для «Ювентуса»