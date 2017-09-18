Рейнгольд: игроки «Спартака» могут Карреру в психушку завести

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о проблемах красно-белых.
«У „Спартака“ полкоманды в лазарете. Команда не готова и просто ломается, она физически недоработала на сборах. Красно-белые играют на пределе, а этого делать нельзя. Надо играть в футбол, когда ноги бегают, дышится легко и так далее. Ну и, конечно, отношение к делу. Многие футболисты решили, что можно играть на классе, валять дурака, закончить игру и ходить по полю пешком, не возвращаться назад, проигрывать позицию. Вы посмотрите, какие мячи проигрывает „Спартак“, какие голы ему забивают. Ну это просто беда!
После этого приходит одна мысль: ребята, вы что, плавите Карреру? А как иначе нормальному человеку рассуждать, сидя у телевизора? Когда начинается последняя 15-минутка, команда просто разваливается. Раз с физикой проблемы, то должны быть самоотдача, сила воли, единение на футбольном поле. Вместо этого мы видим сплошной бардак и сплошную анархию. Тренер сидит небритый, измученный. Они его могут в психушку завести, в дурдом. Я говорю как человек, который повидал кое-что в футболе. Здесь нужно что-то делать», — сказал Рейнгольд в эфире „Спорт FM“.