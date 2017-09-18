«Спартак»: у Тигиева разрыв передней крестообразной связки коленного сустава

Защитник «Спартака» Георгий Тигиев, который получил травму в ходе выездного матча с «Тосно» (2:2) в 10-м туре российской Премьер-Лиги, будет прооперирован в Риме 25 сентября.
«Сегодня после комплексного обследования был поставлен окончательный диагноз защитнику Георгию Тигиеву, который получил травму в воскресном матче с «Тосно».
К сожалению, у нашего футболиста подтверждён первоначальный диагноз — разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. По словам руководителя медицинского департамента клуба Михаила Вартапетова, в ближайшее время Тигиев отправится в Рим, где 25 сентября ему будет сделана операция», — сообщается на сайте клуба.
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