Червиченко: слышал, что пресс-служба «Спартака» порой в шоке от слов Федуна

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова нынешнего главы клуба Леонида Федуна, который, говоря о слабом выступлении красно-белых в нынешнем сезоне РФПЛ, резко высказался о нападающем «Тосно» Антоне Заболотном, сравнявшем счёт в матче со «Спартаком» (2:2) в 10-м туре РФПЛ.
«Слышал о том, что пресс-служба «Спартака» порой в шоке от слов Федуна. Это всё идёт от воспитания и культуры. Человеку, который никогда не играл в футбол, тяжело понять, чем живут игроки и как они воспринимают такие вещи в свой адрес.
Понятно, что обидно получать гол на 90-й минуте, но в прошлом сезоне «Спартак» сам забивал такие мячи, вследствие чего стал чемпионом. И никто про них такие вещи не говорил. То, что это было стечением обстоятельств, подтверждает нынешнее выступление команды, оттого и сдают нервы.
Человек высказывает своё мнение. Вопрос в том, как это мнение воспринимают окружающие. «Тосно» повёл себя солидно и не пропустил это мимо ушей. Если будет реакция на подобные выпады, их будет меньше. Вообще, Федуну не стоит говорить о нападающих соперника, у него у самого самый большой багаж абсолютного неликвида в российском футболе», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.