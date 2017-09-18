Глава пресс-службы «Уфы»: у «Зенита» сумасшедшая арена

Руководитель пресс-службы ФК «Уфа» Сергей Тыртышный высоко оценил качество стадиона «Санкт-Петербург».
«Команда впечатлена стадионом „Санкт-Петербург“. Это сумасшедшая арена. Мы только читали о ней, в том числе и негативные вещи — про птиц и так далее. Но ничего негативного не заметили. Единственное, очень далеко идти до поля, и мы даже немного заблудились. Если не будет стюардов, то можно заблудиться.
Добавляет ли мандража большая посещаемость матча? В домашнем матче, когда мы сыграли 1:1, был установлен рекорд по числу зрителей на домашней арене. В 1978 году наша уфимская предшественница „Гастелло“ играла при 32-34 тысячах человек. Сегодня, возможно, побьём рекорд», — сказал Тыртышный в эфире телеканала «Наш футбол».
Семак: мне всегда приятно возвращаться в Санкт-Петербург