Н. Измайлов: хочу, чтобы мы верили тренеру и верили в игроков «Спартака»

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов, комментируя неудачные результаты красно-белых в этом сезоне, поддержал команду, но также отметил, что никто не снимает ответственности с главного тренера, игроков и руководства.
«Вместе мы в прошлом сезоне выиграли золото, вместе нам и жить дальше — одной семьёй. Хочу, чтобы мы верили друг другу, верили главному тренеру, верили в игроков. Ответственность за результат никто не снимал — ни с тренера, ни с футболистов, ни с руководства клуба. У нас с вами есть «Спартак», есть миллионы болельщиков, которые переживают и поддерживают команду. Мы должны их уважать и профессионально относиться к своим обязанностям», — цитирует Измайлова сайт «Спартака».
Каррера: руководство, тренеры и игроки собрались по горячим следам в Тарасовке