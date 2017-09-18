Гаджиев: сама по себе аура в «Амкаре» нормальная

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев перед началом выездного матча 10-го тура РФПЛ с «Локомотивом» в эфире телеканала «Наш футбол» поделился ожиданиями от игры.
«Форбс сегодня — в основном составе, потому что у нас много замечаний к нашим форвардам. Во-вторых, обрушилось сразу несколько травм. Салугин несколько занятий пропустил, как и Прокофьев. Бодул тоже болел, поэтому играет Форбс.
Готов ли Форбс? Он готов относительно нас, а относительно „Локомотива“, показывающего вместе с ЦСКА наиболее сбалансированную игру, — увидим. Готов или нет, заранее говорить не берусь, а на тренировках он выглядел нормально.
Хорошее настроение удаётся поддерживать, поскольку у нас нормальные футболисты, понимающие, что у них есть профессиональные обязанности. Они понимают, что из этой ситуации можно выйти только вместе. И сама по себе аура в клубе нормальная», — сказал тренер.