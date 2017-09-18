Семак: мне всегда приятно возвращаться в Санкт-Петербург

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак, в прошлом игравший и тренировавший в «Зените», перед началом выездного матча 10-го тура РФПЛ с питерцами в эфире телеканала «Наш футбол» поделился ожиданиями от игры.
«Во-первых, всегда приятно возвращаться в Санкт-Петербург. Во-вторых, новый стадион. Конечно, приятно на него посмотреть, приятно сыграть на нём. Думаю, есть определённые трудности — у нас уже 10 часов вечера. Хотя в Токио уже 1 час ночи, поэтому ничего страшного нет. Думаю, ребята готовы. Мы приехали сюда играть в футбол. Надеюсь, сможем показать ту игру, на которую способны», — сказал тренер.
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