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Крыша стадиона «Санкт-Петербург» вновь протекла

18 сентября 2017, понедельник. 20:11 Футбол

Во время матча десятого тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Уфой» на стадионе «Санкт-Петербург» протекла крыша, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Игра проходит под закрытой крышей.

Крыша стадиона «Санкт-Петербург» протекает не впервые. Это уже случалось во время домашних матчей «Зенита» в этом сезоне. Крышу должны были отремонтировать до конца августа, но завершение ремонта перенесли на неопределённый срок.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Уфа». Идёт первый тайм, счёт — 0:0.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Уфа Стадион «Крестовский»
Новости. Футбол
18 сентября 2017, понедельник
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