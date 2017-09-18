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Нигматуллин: пусть Луис Адриано в своём «инстаграме» напишет «Forza Mister»

18 сентября 2017, понедельник. 20:26 Футбол

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал неудачное выступление красно-белых в нынешнем сезоне, а также поделился мнением о взаимоотношениях главного тренера Массимо Карреры с игроками.

«То, что в «Спартаке» что-то не так, было видно по трансферной кампании клуба. Отсутствие качественного усиления проецируется на игру и влияет на результат. Восьмое место «Спартака» после чемпионства выглядит серьёзным провалом.

Денис Глушаков и Леонид Федун выступили с поддержкой в адрес главного тренера? Обратим внимание, что от рукопожатия с Массимо Каррерой отказываются легионеры. Слова поддержки говорят россияне. Приобретение большого количества иностранных футболистов пагубно влияет на состояние команды. Легионеры играют, когда хотят. Они выбиваются из дисциплины. Со стороны выглядит так, что коллектив делится на несколько группировок. С российской стороны поддержка идёт, со стороны иностранцев – нет. Пусть Луис Адриано в своём «инстаграме» напишет «Forza Mister», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.

Каррера: Адриано не пожал мне руку? Решу этот вопрос завтра на тренировке
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Луис Адриано Массимо Каррера Руслан Нигматуллин
Новости. Футбол
18 сентября 2017, понедельник
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