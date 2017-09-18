Бесчастных: о матче «Тосно» — «Спартак» будут рассказывать детям, внукам

Бывший форвард «Спартака», ныне тренер «Тосно» Владимир Бесчастных в эфире программы «После футбола» поделился впечатлениями от матча 10-го тура РФПЛ между этими командами (2:2).
«Конечно, игра со „Спартаком“ была принципиальной. Во-первых, это чемпион страны. Во-вторых, у любого соперника спросите, что такое игра со „Спартаком“. Это принципиальный матч с главной командой страны, если судить по болельщикам. Скажем так, „Спартак“ — флагман нашего футбола, даже если он не выигрывает. Поэтому, думаю, ребята, даже кто впервые столкнулся с этим, наверное, отметят эту игру как историческую. Будут помнить её долго, рассказывать о ней детям, внукам», — сказал Бесчастных.
Парфёнов и Бесчастных после матча подошли к сектору болельщиков «Спартака»